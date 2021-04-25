Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait M79 antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 PK 90mm M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 PK makinalı tüfek ve 130 AK-47 Kalaşnikof tüfek mühimmatı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
Kaynak: DHA
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