Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

Çatak'ta PKK'nın antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait M79 antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait M79 antitank roketatar ve makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 PK 90mm M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 PK makinalı tüfek ve 130 AK-47 Kalaşnikof tüfek mühimmatı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.



Son Dakika

Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi

Tam kapanma mı geliyor? Tüm gözler yarın toplanacak Kabine'ye çevrildi

Dekolteli bir kıyafet giydiği zaman herkes göğüslerine bakıyor! Nedeni tahmin edilenden çok başka

Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı

Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem

Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü

Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi

Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı