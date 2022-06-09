Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika
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Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

09.06.2022 10:59
Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mevzide gömülü vaziyette VS-50 tip antipersonel mayın bulundu.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

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Başkale'de mühimmat ele geçirildi Başkale'de mühimmat ele geçirildi Pandemiden sonra Başkale'de ilk bilimsel toplantı gerçekleşti Pandemiden sonra Başkale'de ilk bilimsel toplantı gerçekleşti
Kaynak: AA

Başkale, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika
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