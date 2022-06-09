Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mevzide gömülü vaziyette VS-50 tip antipersonel mayın bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Başkale, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu - Son Dakika

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