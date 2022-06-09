Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile mevzide gömülü vaziyette VS-50 tip antipersonel mayın bulundu.
Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.
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