Son Dakika | Van'da terör operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Van'da terör operasyonu

15.03.2022 19:21
Son Dakika | Van'da terör operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda silah ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi kırsalında 14 Mart 2022 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet piknik tüpü, 50 metre kablo, 10 metre bakır tel ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Son Dakika | Van'da terör operasyonu
Son Dakika | Van'da terör operasyonu
Son Dakika | Van'da terör operasyonu
Son Dakika | Van'da terör operasyonu
Son Dakika | Van'da terör operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Van'da terör operasyonu - Son Dakika


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