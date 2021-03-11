Son dakika haberleri: Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 11 Mart 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 15 adet fişek, 2 adet piknik tüpü, 9 adet 300 gramlık kimyasal madde ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN