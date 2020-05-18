Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen bir sığınakta, doçka uçaksavar silahı, G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafetler bulundu.