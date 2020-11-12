Son dakika haberleri! PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Terazin ve Govik Mahallesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, RPG-7 roketatar, PK makinalı tüfek, 50 el bombası, 50 kilogram amonyum nitrat, roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği mermisi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.