Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklarda yapılan aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, aynı silaha ait 52 adet mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

Van 'da PKK 'lı teröristlerin kullandığı barınak ve mağaralarda yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika

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