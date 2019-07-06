Son Dakika Haberleri: Van'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
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Van'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

2 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araziye gömülü silah, mühimmat ve amonyum nitrat ele geçirildi.

Van'da PKK'nın araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araziye gömülü silah, mühimmat ve amonyum nitrat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi Bölekli Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, 'Şehit Jandarma Onbaşı Kemal Zeren' adına operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında araziye gömülü 
1 AK-47 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1150 BKC makineli tüfeği fişeği, 1 el dürbünü,1 gece görüş dürbünü ve  50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
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