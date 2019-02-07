Van'da PKK'nın Kış Üslenmesine Darbe
8 dakika önce
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat, çadır, örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
VAN'ın Başkale
ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK
'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat, çadır, örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesinde kullanılmak üzere mağara, sığınak ve barınak alanlarının olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 AK-47 Kalaşnikof
tüfeği, 4 şarjör, 3 uyku tulumu, 1 çadır, örgütle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı çok sayıda dijital materyaller ile örgütsel döküman ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:16 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu
Mehmet Özhaseki, Elindeki Son Anketin Sonucunu Açıkladı: Öndeyiz
Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Paylaştığı Skandal Haritaya Türkiye'den İlk Tepki: Vahim Bir Hata