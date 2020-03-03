Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

6 saat önce

VAN'ın Başkale İlçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Başkale İlçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen terör operasyonunda tespit edilen sığınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında, 3 Mart günü, 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş Emrah Ceylan (2020-36)' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklarda, 2 kalaşnikof tüfek, av tüfeği, 11 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 20 el bombası fünyesi ile çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri yerinde imha edildi.


Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:24 Kaynak: DHA
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