Son Dakika Haberleri: Van'da, pkk'nın toprağa gömülü el bombaları imha edildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'da, pkk'nın toprağa gömülü el bombaları imha edildi

55 dakika önce

VAN'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak ve malzeme depolarına yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenlendi.

Van'da, pkk'nın toprağa gömülü el bombaları imha edildi, System.String[]

VAN'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak ve malzeme depolarına yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda tespit edilen, toprağa gömülü 4 el bombası, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 'Kıran- Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenledi. Operasyonda, Çatak'a bağlı Görentaş Mahallesi Yapılı mezrası kırsalında arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda, teröristlerin toprağa gömülü 4 el bombası tespit edildi. El bombaları, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Jandarma, Çatak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar
Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:54:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da, pkk'nın toprağa gömülü el bombaları imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]