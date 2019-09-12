Van'da, pkk'nın toprağa gömülü el bombaları imha edildi

VAN'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak ve malzeme depolarına yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda tespit edilen, toprağa gömülü 4 el bombası, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 'Kıran- Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu' düzenledi. Operasyonda, Çatak'a bağlı Görentaş Mahallesi Yapılı mezrası kırsalında arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda, teröristlerin toprağa gömülü 4 el bombası tespit edildi. El bombaları, cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.