Son Dakika Haberleri: Van'da PKK'nın üst düzey ismi ölü ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'da PKK'nın üst düzey ismi ölü ele geçirildi

16 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında olduğu belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi.

Van'da PKK'nın üst düzey ismi ölü ele geçirildi, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında olduğu belirtilen bir terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ailesi ile görüşülüp ikna edilen bir teröristin ise Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Erciş ilçesine bağlı Doluca Mahallesi bölgesinde, operasyon başlattı. Operasyonda, PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen terörist, silah ve teçhizatıyla ölü olarak ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
SON 3 GÜNDE 5 PKK'LI TESLİM OLDU
Öte yandan, jandarmanın ailelerini ile görüşürek çocuklarını teslim olmaları için yaptığı ikna çabaları da devam ediyor. İkna çabaları sonucu, 1 PKK'lı terörist,  Şırnak'ın Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak  Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlandı. Son 3 gün içerisinde PKK'nın dağ kadrosundan Van İl Jandarma Komutanlığına 5 PKK'lı terörist teslim oldu.Yetkililer, son zamanlarda büyük darbeler yiyen teröristleri, ikna çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.


Jandarma, Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü Genç kadını "müstehcen fotoğraf" şantajı mı ölüme sürükledi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:20:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da PKK'nın üst düzey ismi ölü ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]