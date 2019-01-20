Van'da PKK Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
VAN'ın Erciş
ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 11 ayrı adrese, eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında 10 cep telefonu, 8 sim kartı ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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