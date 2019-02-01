Son Dakika Haberleri: Van'da PKK Operasyonu: 13 Gözaltı

Van'da PKK Operasyonu: 13 Gözaltı

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Van'da PKK Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 av tüfeği, 55 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 7 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü belirtildi. 

? - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: DHA

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