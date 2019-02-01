Van'da PKK Operasyonu: 13 Gözaltı

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.



Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve yardım ettikleri iddiasıyla 13 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 av tüfeği, 55 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 7 cep telefonu, 7 SIM kart ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü belirtildi.



? - Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı

HDP'nin Seçim Otobüsüne Saldırı, MHP Yazıldı

FETÖ'den Tutuklanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi