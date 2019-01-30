Van'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı
40 dakika önce
VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 kişi, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile örgütsel yayınların ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:22 Kaynak: DHA
Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı
Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı
Berkay Şahin, Hakim Karşısında Kavgada Arda Turan'ın Ensesinden Nasıl Tuttuğunu Gösterdi