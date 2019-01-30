Van'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 kişi, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile örgütsel yayınların ele geçirildiği belirtildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



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