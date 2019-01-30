Son Dakika Haberleri: Van'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

Van'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı

40 dakika önce

VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Van'da PKK Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 kişi, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile örgütsel yayınların ele geçirildiği belirtildi. 

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Van, PKK, Güncel
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