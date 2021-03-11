Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve el bombası ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve el bombası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyade tüfeği, 2 el bombası, 15 mermi, 2 piknik tüpü ve 300 gramlık 9 kimyasal madde ele geçirildi.