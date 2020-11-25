Van'da PKK operasyonunda 30 kilo sıvı eroin ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK'ya yönelik operasyonda kalaşnikof marka silaha ait 6 şarjör ve 30 kilo keçeye emdirilmiş sıvı eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 yelek içerisinde keçeye emdirilmiş 30 kilo sıvı halde bulunan eroin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.