Van'da PKK'ya ait EYP düzeneği bulundu - Son Dakika

Van'da PKK'ya ait EYP düzeneği bulundu
12.12.2020 09:48
VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği bulunarak, imha edildi.
VAN'ın Çatak
ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği bulunarak, imha edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan operasyonda Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.Düzenek imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
- Van
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