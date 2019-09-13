Son Dakika Haberleri: Van'da, pkk'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi
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Van'da, pkk'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi

51 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da, pkk'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında 'Kıran-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti neticesinde teröristlere ait tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler sığınak yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Başkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:01 Kaynak: DHA
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