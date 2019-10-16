Son Dakika Haberleri: Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

56 dakika önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirildi.

Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçesaray'a bağlı Altındere Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran- Şehit GK Salih Eren' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sonucu 2 el bombası, çok sayıda fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi. Malzemeler, uzman ekiplerce kontrollü imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.


Bahçesaray, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faili meçhul olaylara karışan PKK'lı Süleymaniye Camii'nde yakalandı
Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:25:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]