Van'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Van'da PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, olay yerinde imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'Y yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Çatak ilçesinin Övecek ve Andiçen Mahalleleri kırsalında "Kapan-Şehit J.Onb. Rıfat Köktürk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 3000 kilo tahıl ürünleri, 2 bin 500 kilo kuru bakliyat ürünleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. 3000 kilo tahıl ürünleri, 2 bin 500 kilo kuru bakliyat ürünleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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