Son Dakika Haberleri: Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
Son Dakika Güncel Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi - Son Dakika

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

7 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonunda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonunda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edildi.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Tuluklu Mezrası kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde M16  piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı (EYP), 2 EYP düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Başkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi'den PKK/YPG'ye ağır suçlama: Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi Son Dakika: Bakan Akar: Suriye'de terör koridoru oluşturma meselesi bitti, 400 bin kişi Afrin'e dönüş yaptı Pakistan, Keşmir anlaşmazlığı için Türkiye'yi arabuluculuk yapmaya davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:20:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]