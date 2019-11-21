Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonunda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Tuluklu Mezrası kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde M16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı (EYP), 2 EYP düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.