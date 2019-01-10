Van'da Pkkkck Operasyonu 10 Gözaltı

Van'ın Saray ilçesinde, jandarmanın terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Saray ilçesinde, jandarmanın terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKKKCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçlarından; haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik Saray ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 13 cep telefonu, 14 sim kartı, 2 dijital fotoğraf makinesi,1 hafıza kartı,1 harici bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 video kaseti ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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