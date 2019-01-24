Van'da Pkkkck Operasyonu 8 Gözaltı

Van'da PKKKCK operasyonu 8 gözaltıVan'da, PKKKCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da PKKKCK operasyonu 8 gözaltı



Van'da, PKKKCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKKKCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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