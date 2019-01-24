Son Dakika Haberleri: Van'da Pkkkck Operasyonu 8 Gözaltı

Van'da Pkkkck Operasyonu 8 Gözaltı

2 saat önce

Van'da PKKKCK operasyonu 8 gözaltıVan'da, PKKKCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da PKKKCK operasyonu 8 gözaltı

Van'da, PKKKCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKKKCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:59 Kaynak: DHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı Burnu Düşen Sosyal Medya Fenomeni, Tehdit İddialarına Cevap Verdi

Rakka Halkı, Terör Örgütü YPG/PKK'ya 24 Saat Süre Verdi PKK'lı Teröristlerin Caminin Altına Yaptığı Sığınak İmha Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:09:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Pkkkck Operasyonu 8 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]