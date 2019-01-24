Van'da Pkkkck Operasyonu 8 Gözaltı
1 saat önce
Van'da, PKKKCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van
'da, PKKKCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKKKCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:23 Kaynak: DHA
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