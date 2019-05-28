Son Dakika Haberleri: Van'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralı
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Van'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

VAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan plastik malzeme yüklü kamyon takla atarak menfeze yuvarlandı.

Van'da plastik malzeme yüklü kamyon takla attı: 2 yaralı, System.String[]
VAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan plastik malzeme yüklü kamyon takla atarak menfeze yuvarlandı. Kamyonda sıkışan 2 yaralı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğlen saatlerinde Gevaş- Gürpınar yolundaki Köprüler Mahallesi yakınında meydana geldi. Mevlüt Bardakçı yönetimindeki 34 AJ 1391 plakalı plastik malzeme yüklü kamyon, kontrolden çıktıktan sonra, takla atarak menfeze yuvarlandı. Yan yatan kamyondaki malzemeler çevreye savrulurken, sürücü Bardakçı ve yanındaki Yunus Bozkurt sıkıştı. 2 yaralı, cep telefonuyla jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Bölgeye  AFAD, UMKE sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 yaralı kamyondan çıkarılırken, sağlık ekipleri ilk müdahalelerinde bulundu. Ağır yaralı olduğu belirlenen 2 kişi,  Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:26 Kaynak: DHA
Gevaş, Gürpınar, Van, Güncel
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