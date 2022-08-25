Van'da 100 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 100 kilogram eroin ele geçirildi

25.08.2022 10:20
Van'da 100 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri bir araçta narkotik köpeği 'Rüzgar' ve 'Tipi' ile birlikte düzenledikleri operasyonda 100 kilogram eroin ele geçirdi.

Van'da polis ekipleri bir araçta narkotik köpeği 'Rüzgar' ve 'Tipi' ile birlikte düzenledikleri operasyonda 100 kilogram eroin ele geçirdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimizde tespit edilen bir araçta narkotik köpekleri 'Rüzgar' ve 'Tipi' ile birlikte yapılan aramada 100 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Erzincan'da kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtılıyor Erzincan'da kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtılıyor Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde bulunduran zanlı tutuklandı Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde bulunduran zanlı tutuklandı Batman Üniversitesinde Emniyet Müdürlüğünden bilgilendirme standı Batman Üniversitesinde Emniyet Müdürlüğünden bilgilendirme standı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 100 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:43:29. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 100 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement