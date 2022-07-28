Van'da 222 sürücüye 143 bin TL ceza - Son Dakika
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Van'da 222 sürücüye 143 bin TL ceza

28.07.2022 16:58
Van'da 222 sürücüye 143 bin TL ceza

Van'da polis ekiplerince drift, yüksek sesle müzik dinlemek, abartı egzoz ile kamunun huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda 222 sürücü ve araç plakasına toplamda 143 bin 820 TL ceza uygulandı.

Van'da polis ekiplerince drift, yüksek sesle müzik dinlemek, abartı egzoz ile kamunun huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda 222 sürücü ve araç plakasına toplamda 143 bin 820 TL ceza uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde drift, yüksek sesle müzik dinlemek, abartı egzoz ile kamunun huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda; 222 sürücü ve araç plakasına toplamda 143 bin 820 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimiz devam etmektedir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 222 sürücüye 143 bin TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 222 sürücüye 143 bin TL ceza - Son Dakika
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