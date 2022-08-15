Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

15.08.2022 09:56
Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Agustus'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, 230 tıbbi ilaç, 450 paket sigara, 4 cep telefonu, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında 15 pasaport ele geçirildi.

Ekiplerce 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Polonyalı dağcılar, Süphan Dağı'na zirve yaptı Polonyalı dağcılar, Süphan Dağı'na zirve yaptı Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaparak eğleniyor Adrenalin tutkunu İranlı turistler, Çatak Çayı'nda rafting yaparak eğleniyor
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
11:55 İYİ Partili Çıray'dan Bakan Koca'ya sert sözler: Beyaz Reformunuz da diğer vaatleriniz gibi kof çıktı! Meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?
11:55 Ekrem İmamoğlu İstanbullulara saat verdi: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 12:59:39. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement