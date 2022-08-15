İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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