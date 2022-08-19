Van'da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

19.08.2022 13:34
Van'da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 12-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 21 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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