Van'da 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi

29.08.2022 10:43
Van'da 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 6 kilo 614 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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