Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

06.08.2022 10:17
Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 49 şahsa yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 49 şahsa yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 29 Temmuz-4 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 49 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 49 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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