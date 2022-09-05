Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 378 bin adet sigara sarma kağıdı, 859 bin 200 adet boş makaron, 2 kilo nargile tütünü, 446 kilo kıyılmış tütün ve 2 bin 397 adet ilaç ele geçirilmiştir. Parada sahtecilik suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 2 adet 50 Amerikan Doları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN