Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

05.09.2022 10:10
Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 29 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 15 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 71 yıl hapis cezası bulunan 10 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı otomobil, motosiklet, 4 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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