Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

12.09.2022 15:18
Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 5-11 Eylül tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 15 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 22 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında işlem yapıldı, biri tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 5 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 8 tabanca, 189 fişek, 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı - Son Dakika
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