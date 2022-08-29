Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı

29.08.2022 10:22

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 26 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 22-28 Ağustos tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 16 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan 10 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 16 bilgisayar, 2 yazıcı, 264 litre yağ, televizyon, tabanca, 15 fişek, kurusıkı tabanca, 14 kurusıkı fişeği, bıçak, hilti ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
09:25 Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
09:06 İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: CHP, Türkiye'nin birinci partisi konumunda
08:33 İBB Başkanı İmamoğlu, metrolara verdiği ilanda kendini "süper kahraman" olarak gösterdi
08:21 Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyayı salladı! "O kadar paraya bu gelinlik"
07:57 12 Eylül'de açılacak okullar öncesi kırtasiye masrafları velilerin canını sıkıyor! Harcamalar 1.500 liraya kadar değişkenlik gösteriyor
07:40 Akşener'den "balkon konuşması" sözleri: Biz seçimi kazandığımızda kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlarda yapacağız
03:34 Saldırganlar çocuk yaşta! ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. araba soygununda vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 10:22:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement