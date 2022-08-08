Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

08.08.2022 13:06
Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 27 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 27 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 31 Temmuz-07 Ağustos tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 45 yıl hapis cezası bulunan 14 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında işlem yapıldı, 5'i tutuklandı.

Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, çalıntı bisiklet, 4 cep telefonu, bıçak ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı - Son Dakika
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