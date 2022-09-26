Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika

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