Van'da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi

15.08.2022 08:54
Van'da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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