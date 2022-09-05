Van'da terör operasyonu - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu

05.09.2022 09:59
Van'da terör operasyonu

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika

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