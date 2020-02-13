Van'da polis helikopteri diyabet hastası için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da polis helikopteri diyabet hastası için havalandı - Son Dakika

Van'da polis helikopteri diyabet hastası için havalandı

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde diyabet ve tansiyon hastası kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Van'da polis helikopteri diyabet hastası için havalandı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde diyabet ve tansiyon hastası kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta Cevizlibelen Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki diyabet ve tansiyon hastası Perihan Baysungur rahatsızlandı.

Baysungur'u hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Kardan dolayı yolu kapanan mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter hastayı alması için görevlendirildi.


Van'dan havalanan helikopter, Baysungur ve refakatçisini mahalleden alarak Ferit Melen Havalimanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Bahçesaray, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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