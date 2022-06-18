Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz." denildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları YKS 1. Oturum ( TYT ) Sınavının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde 175 okulda 649 personel görevlendirildi.

Kaynak: AA

TYT, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi - Son Dakika

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