Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi

18.06.2022 23:12
Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi

Van'da polis, Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına yetişmeye çalışan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı.

Van'da polis, Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına yetişmeye çalışan 35 öğrencinin sınava girmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları YKS 1. Oturum (TYT) Sınavının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde 175 okulda 649 personel görevlendirildi.

Sınav günü trafik yoğunluğu oluşabilecek kavşaklarda 60 ekip ve 8 yaya devriye ile gerekli tedbirler alındı.

Görevli ekipleri il genelinde sınava yetişmeye çalışan 35 öğrenciye yardımcı oldu, sınava girmelerini sağladı.

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her an her yerdeyiz." denildi.

YORUMLAR
500
Kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi Kangal köpeği sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü TYT'ye geç kalanlar kapıdan döndü
Kaynak: AA

TYT, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 23:30:03. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement