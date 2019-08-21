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Van'da polise saldıran zanlı yakalandı

52 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde polise saldıran zanlı yakalandı.

Van'da polise saldıran zanlı yakalandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde polise saldıran zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Van Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesine yapılan "Bas¸kan Vekilligˆi" go¨revlendirilmesini protesto etmek ic¸in toplanan grupların kanunsuz eylem yaptığı bildirildi.

Gruplar için görevlendirilen Çevik Kuvvet S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨revli personele, bekleme yaptıkları Yu¨zbas¸ıogˆlu Sokak'ta bir kişinin demir tabureyle saldırıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonucu bir polis memurumuz yu¨zu¨nden, boynundan ve kolundan yaralanmıs¸tır. Saldırıda bulunan s¸ahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıs¸tır. S¸ahsın 2013 yılında PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n kırsal alanına katılım yaptıgˆı, 2014'te Diyarbakır'da gu¨venlik kuvvetlerine teslim oldugˆu, c¸ok sayıda suc¸ kaydının ve psikolojik rahatsızlıgˆının (s¸izofren) bulunduğu anlas¸ılmıs¸tır. Valiligˆimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve sorus¸turma bas¸latılmıs¸tır."

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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