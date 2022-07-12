Son dakika haberi... Polisin havadan ve karadan denetimleri devam ediyor

Polisin havadan ve karadan denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 günlük trafik kazaları bilançosunu sosyal medya hesabından yayınladı: "28 kayıp"

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde yayımladığı genelgede bayram tatili süresince ülke çapında havadan ve karadan denetimler ile kazaların azaltılmasını hedefledi. Tatilcilerin sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi için Van Emniyet Müdürlüğü de hem karadan hem de havadan denetimlerini 24 saat sürdürüyor. Van emniyet müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda en çok trafik kazası olan bölgeleri istatistiksel olarak çalıştı ve bu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Sadece yerden değil havadan da denetimlerde kararlı bir duruş sergileniyor. Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait helikopter havadan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise karadan denetimlerini sürdürüyor.

"4 günlük trafik kazaları bilançosu 28 ölü"

İçişleri B akanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından 4 günlük trafik kazası bilançosunu yayınlayarak sürücüleri de tekrar uyardı. Bakan Soylu, "Lütfen trafik kurallarında uyalım. 7-9- Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz Arefe günü-8, Bayramın 1. günü 9 Temmuz-8, 2. günü 10 Temmuz-9, 3. günü 11 Temmuz-3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınınız kemerli olsun" ifadelerine yer verdi.