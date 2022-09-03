Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı

03.09.2022 20:24
Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da polislerce durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Van'da polislerce durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van'dan Hatay'a giden yolcu otobüsünü Gevaş ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada otobüsün kısmında oluşturulan gizli bölmede yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

YORUMLAR
500
Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı Kaçak göçmenler otobüsün gizli bölmesinde yakalandı Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
19:55 Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 20:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement