İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde " Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da yolcu otobüsünün bagajındaki gizli bölmede 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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