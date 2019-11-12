Son Dakika Haberleri: Van'da polislerden lösemili çocuklara moral ziyareti
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Van'da polislerden lösemili çocuklara moral ziyareti

6 saat önce

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Van'da polislerden lösemili çocuklara moral ziyareti, System.String[]

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

ekipleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, polislerin, tedavi gören 30 çocuğa her daim yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğimiz olan lösemili çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine toplum ve devlet olarak her türlü desteği vermek, halkımızı bilinçlendirmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve lösemili çocuklara karşı doğru yaklaşımları kazandırmak hepimizin en büyük görevi olmalıdır. Löseminin ciddi fakat tedavi edilebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır."

Hastanedeki çocuklarla yakından ilgilenen polisler, onlara çeşitli hediyeler vererek, bir süre sohbet etti.

Van Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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