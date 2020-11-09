Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi - Son Dakika

Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi

09.11.2020 14:09
Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi, System.String[]

VAN'da polislere halkla ilişkiler eğitimi verildi.

VAN'da polislere halkla ilişkiler eğitimi verildi. Seminerde halkla ilişkiler, iletişim, stresle baş etme ve öfke kontrolü konularında polislere bilgiler aktaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Meslek Yüksek Okulu'na (MYO) bağlı Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü'nde öğretim görevlisi Yücel İslam, Avrupa ülkeleri ve Japonya'da yapılan araştırmalarda halkın polise desteğinin yüzde 80'nin üzerinde olduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın yüzde 60'larda olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Şube Müdürü Selçuk Sungurlu'nun girişimleri ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın desteğiyle 2 Nisan Polis Merkezi'nde halkla ilişkiler eğitimi gördü. YYÜ MYO'ya bağlı Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü'nde öğretim görevlisi Yücel İslam tarafından verilen seminerde, trafik polislerine, halkla ilişkiler, iletişim, stresle baş etme ve öfke kontrolü konularında bilgiler aktarıldı.

'AVRUPA ÜLKELERİNDE HALKIN POLİSE DESTEĞİ YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE'Seminerde konuşan Yücel İslam, halkla ilişkilerin önemine değinerek, "Avrupa ülkelerinde, Japonya'da yapılan araştırmalarda halkın polise desteği yüzde 80'nin üzerinde. Bu çok yüksek bir oran. Yani polisin suç ve suçlarla mücadelesi konusunda halkın desteğine ciddi anlamda ihtiyaç var. Bu desteğin elde edilmesinin yolu da halkla ilişkilerden geçiyor. Ülkemizde ise halkın polise desteği yüzde 60'larda. Bu oran ülkemiz için çok düşük. Ama bölgesel farklılıklar var, şehir bazında farklılıklar var. Ülkemizde halkla ilişkilerle ilgili en büyük problem, durum tespiti yapmıyoruz. Saha çalışması yeteri kadar yapılmamış. Yani biz kendimizi halkın gözüyle görmediğimiz sürece neyi yanlış yaptığımızı, halkın gözünde hangi konularda problem olduğunu asla bilemeyiz" dedi.'HALKLA İLİŞKİLERDE ÇOK ZAYIF KALMIŞIZ'İslam, özellikle trafik denetimlerinde halkla ilişkiler ve iletişim konularında polisleri bilgilendirdiklerini belirterek, "7 günlük seminerde Van merkez ve ilçelerdeki trafik polis memuru arkadaşları bilgilendirdik. Bu seminerin özellikle trafik uygulamaları yapan polis memurlarımız için gerekli. Aslında eğitim, bütün kamu görevlileri için önemli. Özellikle trafik polisleri halkla daha çok temas kurdukları için halkın gözünde polis imajının oluşması için biraz daha ön planda olmaları sebebiyle bu eğitimin faydalı olacağını umuyorum. Eğitimin amacı, polis memurlarının halkla ilişkilerinde yapılan bazı alan araştırmalarında ortaya çıkan olumsuz algılarını, olumsuz imajlarını gidermek. Bunlarla ilgili hem kişisel, hem idari, hem de hukuki düzenlemeler konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Burada tabi polis memuru arkadaşların bireysel tutum ve davranışlarında yapabilecekleri, değiştirebilecekleri pek çok husus dile getiriliyor. Polis memuru arkadaşlar da, yaşadıkları pek çok olumsuzlukları dile getiriyorlar ve toplamda bazı öneriler ortaya çıkıyor. Yapılan pek çok araştırmada, halkla ilişkiler konusunda hakikaten çok kapsamlı faaliyetler, etkinlikler yürütülmüyor. Yani birbirimizi çok iyi anlamıyoruz maalesef. Bu da iletişim problemini beraberinde getiriyor. Daha çok farklı etkinlikle hem trafik polislerimiz, hem genel olarak emniyet teşkilatımız, hem bütün kamu görevlilerimiz herkesin bu noktada harekete geçmesi gerekir. Bu tür eğitimlerin sürekli yapılması gerekir. Eğitimlerde öfke kontrolünü de anlatıyoruz" diye konuştu.

Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi
Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi
Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi
Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi
Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi
Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi

Avrupa, İslam, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da polislere halkla ilişkiler eğitimi - Son Dakika


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