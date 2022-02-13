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Van'da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Van'da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı

13.02.2022 10:07
Van'da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonette 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonette 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan bir kamyonetle kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kapalı kasasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 18 düzensiz göçmen çıktı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 organizatör tutuklandı. - VAN

Van'da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı
Van'da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı

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Van Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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