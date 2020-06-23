Van'da "prestij cadde" çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, "prestij cadde" uygulaması kapsamında Soydan Kavşağı ile Sebze Hali Kavşağı arasındaki yolda yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin daha güzel görünüme kavuşturulması amacıyla başlatılan değişim-dönüşüm atağı sürüyor.

Kent estetiğini geliştirmek adına birçok projeyi hayata geçiren belediye, yeni bir prestij caddenin daha yapımına başladı.

Geçen ay Milli Egemenlik Caddesi'nde başlanan yenileme çalışmaların ardından Sebze Hali-Soydan Kavşağı üzerinden Kültür Sarayına olan kısımda da çalışmaların startı verildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonbahara kadar bitirilmesi hedefleniyor.



Yapılan çalışma nedeniyle Van AVM'den Sebze Haline olan kısımda ulaşım, tek yön üzerinden çift şerit olarak sağlanacak.